Scritte No vax in Università, denunciati tre presunti autori

Sono stati individuati tre dei presunti autori delle scritte No vax sui muri dell’Università di via dei Caniana comparse la notte fra i 12 e il 13 dicembre scorso. La Digos di Bergamo mercoledì mattina ha effettuato perquisizioni in città, provincia e anche fuori provincia, sequestrando materiale che gli inquirenti definiscono interessante. I tre sono stati denunciati a piede libero per imbrattamento, e precisamente per l’articolo 639 del Codice penale, che prevede una multa fino a 103 euro per chi «deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui».