Scuola, per i libri di testo aumenti fino al 12%. «Dura far tornare i conti»

A lanciare l’allarme, Confesercenti Bergamo e Sil-Sindacato dei librai preoccupati delle pesanti ripercussioni su librerie e cartolibrerie, che paradossalmente vedono ridursi i margini di guadagno, passati dal 15% lordo di due anni fa a circa il 10% attuale. A complicare le cose per tutti, comprese scuole e famiglie, anche i famosi tetti di spesa per i quali è stata emanata una nota (risalente al 9 aprile 2014) che precisa la loro determinazione nella scuola secondaria facendo riferimento a un decreto ministeriale del 2013. Il problema è che da allora i prezzi non sono più stati aggiornati e le scuole devono inventarsene di tutti i colori per non sforare gli stessi tetti di spesa con un margine del 10%. Nello specifico si va dai 294 euro per l’acquisto dei libri di prima media ai 132 euro per la classe terza. La cifra aumenta per le scuole superiori dove si spendono fino a 350 euro per il primo anno dei licei, escluso il costo dei vocabolari che può arrivare anche a 100 euro, per poi scendere a circa 250 euro negli istituti professionali. Per le classi seconde i costi quasi si dimezzano perché molti libri hanno validità per il biennio, mentre la spesa aumenta di nuovo per il triennio a causa dell’introduzione di nuove materie. Ma le complicazioni non sono finite qui. I libri, infatti, possono essere acquistati in due modalità che fanno riferimento a due codici diversi, quella indicata con la «C» sta a indicare il solo libro digitale e in modalità «B», vale a dire mista, cartaceo e digitale. L’acquisto del solo libro digitale comporta un risparmio del 30% circa, ma ovviamente la scuola deve essere organizzata per una didattica di questo tipo. «I tetti di spesa sono stati definiti ormai dodici anni fa – conferma Antonio Terzi, presidente Confesercenti Bergamo e vicepresidente nazionale Sil-Sindacato dei librai – ma nel corso del tempo i prezzi dei libri sono aumentati a causa dell’inflazione e dell’aumento delle materie prime. Questo ogni anno mette sempre più in difficoltà docenti e scuole che devono, con grande fatica, far quadrare i conti nella compilazione delle liste di adozione».