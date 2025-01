Scuola, da martedì 21 gennaio via alle iscrizioni

Da domani si apre la finestra per presentare le domande di iscrizione alle prime classi della scuola primaria (le elementari), il primo anno della scuola secondaria di primo grado (la prima media) e il primo anno della scuola secondaria di secondo grado (la prima superiore).

Coinvolti 30mila studenti

Si può accedere al portale dedicato «Unica» (unica.istruzione.gov.it) da domani (alle ore 8) fino al 10 febbraio alle ore 20. La scelta, in Bergamasca, riguarda oltre 30mila alunni (e relative famiglie). Nello specifico, sono 8.865 i bergamaschi attesi all’iscrizione alla prima elementare per il 2025/26; 10.572 in età da prima media; alle superiori, invece, si aspetta l’iscrizione di 11.663 studenti bergamaschi.

L’impatto più evidente si osserva nella scuola primaria, dove il crollo delle nascite ha prodotto gli effetti più immediati e marcati: in appena dieci anni, il numero di bambini iscritti alla prima elementare si è ridotto di circa un quarto In questo panorama di dati emerge chiaramente l’effetto dell’inverno demografico, segnato da un calo significativo. Un punto di riferimento per comprendere questa tendenza è rappresentato dai dati Istat sulla popolazione residente nelle diverse fasce d’età coinvolte in questo passaggio. L’impatto più evidente si osserva nella scuola primaria, dove il crollo delle nascite ha prodotto gli effetti più immediati e marcati: in appena dieci anni, il numero di bambini iscritti alla prima elementare si è ridotto di circa un quarto. Nelle scuole medie si registra un calo meno drastico ma comunque significativo, mentre nelle superiori le nuove iscrizioni sembrano mantenersi in equilibrio rispetto a dieci anni fa. In poche parole: tra i banchi delle scuole superiori si stanno sedendo i figli degli ultimi anni precedenti al crollo delle nascite. Tuttavia, anche qui è previsto un calo progressivo nel prossimo futuro.

Calo demografico

Dieci anni fa, in vista dell’anno scolastico 2015/16, i bambini residenti in età da prima elementare erano 11.862; oggi questa quota si è ridotta del 25,3%, con quasi 3.000 alunni in meno. Per la prima media, i residenti bergamaschi di quell’età erano 11.445 dieci anni fa, mentre ora si evidenzia una diminuzione del 7,6%, con circa 900 studenti in meno. Le scuole superiori, invece, sembrano resistere meglio: i nuovi iscritti bergamaschi attesi per il primo anno sono 11.663, con un leggero incremento (+1,6%, pari a 188 unità) rispetto agli 11.475 di un decennio fa.

Come si fa

La procedura per l’iscrizione al primo anno delle scuole elementari, medie o superiori sarà nuovamente gestita online tramite la piattaforma Unica, accessibile all’indirizzo unica.istruzione.gov.it, introdotta lo scorso anno. Anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché alle scuole paritarie che scelgono volontariamente di adottare il metodo telematico, saranno effettuabili online.

Si accede solo con le credenziali

L’accesso alla piattaforma è possibile utilizzando le credenziali Spid, Cie, Cns o Eidas. All’interno della piattaforma Unica si trovano informazioni dettagliate sulle scuole e sezioni dedicate all’orientamento, per supportare famiglie e studenti nella scelta. In sezioni dedicate del portale si possono visualizzare informazioni su tutti i percorsi di istruzione e formazione disponibili nel sistema scolastico italiano. Si possono anche consultare le statistiche, ad esempio sugli sbocchi lavorativi di ogni singolo indirizzo, e trovare informazioni sulle scuole.

Il primo accesso

Al primo accesso verrà chiesto all’utente di confermare o completare i dati personali, poi si passerà alla compilazione della domanda, con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta. Le scuole indicate come eventuale seconda e terza scelta saranno coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti.

Prima dell’invio, verrà visualizzata l’anteprima della domanda per verificare la correttezza dei dati. La domanda sarà inviata alla scuola che si è indicata come prima scelta e si riceverà un’e-mail di conferma dell’invio Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se si desidera fare una pausa, si possono salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda. Prima dell’invio, verrà visualizzata l’anteprima della domanda per verificare la correttezza dei dati. La domanda sarà inviata alla scuola che si è indicata come prima scelta e si riceverà un’e-mail di conferma dell’invio.

La domanda inoltrata non può essere modificata