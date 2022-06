Scuola, oggi l’ultima campanella: «Anno in salita, orgogliosi di averlo svolto in presenza»

Partiamo dai numeri. Oggi suona l’ultima campanella per 161.812 studenti bergamaschi. Di questi 133.082 sono allievi di scuole statali, mentre 28.730 frequentano istituti paritari. «Si chiude un anno scolastico che è stato integralmente in presenza, e lo dico con una punta di orgoglio ma anche di polemica – dice Vincenzo Cubelli, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo –, dopo tutto quello che si è detto in tempo di pandemia. L’unico momento di difficoltà organizzativa è stato al rientro dalle vacanze di Natale, quando il numero di classi in didattica a distanza è stato in certi casi rilevante».