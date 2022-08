Scuola, ritorno anticipato sui banchi per i 7mila studenti rimandati a settembre

Sono i «pionieri» della prima campanella. Migliaia di studenti superiori bergamaschi in questi giorni stanno già tornando in classe per gli «esami di riparazione»: qualche istituto è già partito, una fetta consistente lo farà da lunedì. Sono 71mila gli alunni lombardi rimandati a settembre: si stima che circa il 10% di questi, cioè 7mila studenti, siano bergamaschi.