«Scuole Aperte»: finanziati i progetti dei nove istituti comprensivi di Bergamo

Il Comune di Bergamo ha approvato la delibera che finanzia con 50.000 euro i progetti presentati dai nove Istituti Comprensivi cittadini nell’ambito di Scuole Aperte per l’anno scolastico 2025-2026. Le risorse permetteranno di attivare iniziative rivolte a bambini e ragazzi oltre l’orario scolastico.

Un progetto attivo dal 2016

Dal 2016 Scuole Aperte trasforma gli edifici scolastici in luoghi vivi anche nel pomeriggio, nei weekend e nei periodi di pausa didattica. L’obiettivo è duplice: rafforzare la scuola come centro culturale, sociale e civico del territorio e offrire alle famiglie un supporto concreto nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro.