Scuole superiori: il 38,87% dei ragazzi sceglie il liceo, ma la crescita di nuovi iscritti è ai professionali

Sono 11.137 gli studenti iscritti alle scuole superiori statali e istituzioni formative bergamasche per il prossimo anno scolastico 2024-2025. Il 38,87% sceglie i licei, che presentano tuttavia un lieve calo: -1,97% rispetto allo scorso anno. A crescere sono invece i professionali statali: +6,63%. I dati sono stati presentati nella mattinata di mercoledì 6 marzo in Provincia. Tra gli istituti, i numeri maggiori si registrano per il liceo Lussana di Bergamo, l’istituto Oberdan di Treviglio e il «Luigi Einaudi» di Dalmine.