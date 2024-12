Sequestrate 2 tonnellate pesce illegale in tutta Italia, ispezioni anche a Bergamo

I risultati complessivi riscontrati sono 746 illeciti tra amministrativi e penali; 233 attrezzi da pesca sequestrati ; sanzioni pecuniarie che ammontano a oltre 1 milione di euro ; circa 200 tonnellate di prodotto ittico sequestrato. L’operazione denominata «e-Fishing» è stata eseguita dalla Guardia Costiera in tutta Italia con l’obiettivo di contrastare la pesca illegale e tutelare il prodotto ittico made in Italy.

Operazione che ha coinvolto anche la provincia di Bergamo

Prodotti ittici sprovvisti di tracciabilità, o non in regola con le norme di etichettatura, con 22 sanzioni amministrative elevate per un totale di circa 42.500 euro, e 64 le ispezioni eseguite da parte della sola Direzione marittima di Venezia della guardia costiera. Le attività della Direzione si sono svolte nell’ambito interregionale di competenza che riguarda Veneto, Trentino-Alto Adige, province di Bergamo, Brescia e Pordenone e parte della provincia di Udine.