Sequestrati 20 mila euro e oltre un chilo di cocaina e hashish: tre arresti

Sono stati arrestati in tre, nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre, dalla Polizia di Bergamo, a completamento di un’articolata operazione della Polizia di Bergamo, iniziata nel quartiere del Villaggio degli Sposi e conclusasi, con il supporto dei carabinieri di Zogno, nel Comune di Sedrina. Arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti tre quarantenni, uno dei quali già noto al Comando di via Coghetti e con precedenti specifici : ieri sera sono stati accompagnati in carcere su disposizione del Pubblico ministero di turno.