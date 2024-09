Sequestrati oltre 40 milioni di videogiochi pirata anni ’80, anche a Bergamo

Una maxi operazione della guardia di finanza di Torino, denominata «Coin Up 80», ha portato al sequestro di dodicimila console di gioco con all’interno videogame degli anni ’80 piratati, per un valore di oltre 47 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla procura del capoluogo piemontese, effettuate tra la fine del 2023 e oggi, hanno coinvolto varie province tra cui Bergamo e hanno condotto alla scoperta dei dispositivi, che si potevano collegare alle televisioni, in cui erano illecitamente memorizzati oltre 47 milioni di videogiochi piratati, per gli amanti del «retrogaming». Tutte le console erano di fabbricazione cinese e non conformi. Nove le persone, tutte italiane, denunciate per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio, ricettazione e violazione al diritto d’autore.