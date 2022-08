Sette bergamaschi insigniti dal Presidente Mattarella

Ci sono anche sette bergamaschi tra i Commendatori e i Cavalieri d’Ordine al Merito della Repubblica Italiana insigniti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il 2 giugno scorso, su proposta del presidente del Consiglio, Mario Draghi . La comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è stata diramata nei giorni scorsi anche alla Prefettura. Due i commendatori: Remo Morzenti Pellegrini e Giacomo Stucchi . Già rettore dell’Università di Bergamo, un paio di settimane fa Morzenti Pellegrini è stato nominato vicepresidente della Scuola nazionale dell’Amministrazione, la prestigiosa istituzione di selezione, reclutamento e formazione professionale dei dirigenti e dei funzionari della Pubblica amministrazione presieduta dall’ex ministro Paola Severino. Parlamentare della Lega per 22 anni , Stucchi è stato anche presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, per cinque anni, dal 2013 al 2018.