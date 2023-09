Sfollati in via Moroni dopo il rogo: la raccolta solidale continua

La solidarietà a sostegno dei residenti di via Moroni colpiti dall’incendio del 21 agosto non si ferma . Sono già stati raccolti oltre 6mila euro, per fornire un aiuto materiale, psicologico e legale agli inquilini, L’Eco di Bergamo ha infatti pensato a cinque micro-progetti mirati per far fronte all’emergenza, in collaborazione con Comune e Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo.

Le donazioni possono essere effettuate sul portale Kendoo (www.kendoo.it), dove sono stati già raccolti 6.103 euro. Una somma che servirà a sostenere le spese educative e scolastiche delle famiglie coinvolte nell’incendio. Per ringraziare i donatori che hanno utilizzato o utilizzeranno la piattaforma di crowdfunding kendoo.it, il Comune offrirà un voucher valido per due persone per l’ingresso al Museo di Scienze naturali Caffi e al Museo Archeologico in Città Alta. Per le donazioni in regime di detrazione fiscale, si può invece effettuare un bonifico all’Iban IT95G0538711103000003470918, intestato a Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo, causale «Un aiuto per via Moroni».