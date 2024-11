Sfonda la vetrata dell’asilo nido «La casetta nel parco» per passarci la notte: arrestato

Informate le famiglie di 10 bambini

«I Servizi per l’infanzia, avvisati dell’accaduto, hanno prontamente informato le famiglie dei dieci bambini che frequentano il nido. I genitori, che ringrazio per la comprensione e la collaborazione dimostrata, hanno compreso la situazione adoperandosi per risolvere in autonomia la mancanza del servizio odierna in previsione di un rientro già domani, martedì 12 novembre. Il Comune è infatti al lavoro per ripristinare e sanificare i locali in modo da accogliere i piccoli in sicurezza nei tempi previsti» dichiara l’assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi