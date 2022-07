Shopping in via XX Settembre: due nuovi brand in arrivo con Percassi

Tra un paio di mesi sbarcherà anche in centro a Bergamo il brand «Victoria’s Secret». È dunque finalmente arrivata l’ufficialità, dopo mesi in cui si sono rincorse numerose voci sulle nuove insegne destinate a rivitalizzare lo storico palazzo situato tra via XX Settembre, largo Medaglie d’Oro e via Zambonate. Subito si era parlato di un forte interessamento da parte del Gruppo Percassi per un famoso marchio di abbigliamento, mentre in seguito sembrava che gli spazi ristrutturati dovessero ospitare uno Starbucks. Nei giorni scorsi sono partite le selezioni per una quindicina di addetti che lavoreranno nei due nuovi store di «Victoria’s Secret» e «Bath&Body Works», marchio che si occupa di prodotti per il corpo e per la casa. A tal proposito, all’esterno dell’edificio che si affaccia su via XX Settembre, è già stato posizionato un cartellone pubblicitario per la ricerca di nuovo personale. Si avvia dunque a conclusione l’operazione immobiliare iniziata nel 2018, quando l’edificio che ospitava una filiale di Banca Intesa San Paolo, e ancora prima del Banco Lariano, è stato ceduto all’immobiliare Arnaudo di Cuneo.