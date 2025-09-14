Si accascia in riva al mare a Gabicce, rianimato 83enne bergamasco

Si trovava a pochi metri dalla riva del mare, in un punto dell’Adriatico dove l’acqua è ancora molto bassa. È lì che è stato colto da un malore improvviso ed è lì che si è accasciato, facendo spaventare i bagnanti che nella mattinata di domenica 14 settembre si trovavano sulla spiaggia di Gabicce Mare. Dopo diversi tentativi, sono riusciti a rianimarlo: è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Soccorso dai bagnini e dall’ambulanza

Attimi di apprensione intorno alle 10 di domenica 14 settembre sulla spiaggia di Gabicce Mare, in provincia di Pesaro. Un 83enne bergamasco in vacanza in un hotel della zona si trovava in uno dei lidi che sorgono lungo il litorale adriatico quando è stato colto da un malore.

Il bagnino del lido e i colleghi delle strutture balneari vicine lo hanno visto e si sono subito precipitati a soccorrerlo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza ed evitando che potesse ingerire acqua di mare. Tramite le manovre di primo soccorso e poi mediante l’utilizzo del defibrillatore, l’anziano è stato rianimato sulla spiaggia. Stabilizzato sul posto, vicino a lui la moglie, è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale a Pesaro in gravi condizioni.

Due giorni prima la tragedia in spiaggia in Sicilia

Se i soccorritori sono riusciti a rianimare l’83enne a Gabicce, così non è stato per Adriano Cortesi, 77enne di Carobbio degli Angeli, morto il 12 settembre sulla spiaggia del litorale di Sampieri di Scicli, nel Ragusano, dove era in vacanza. Anche il 77enne ha accusato un malore improvviso, ma nel suo caso ogni tentativo di soccorrerlo è stato vano.