Si monta la ruota panoramica in piazza Matteotti: cambia la viabilità per tutte le festività

Per poter consentire la posa di ruota e mercatino, è stata emessa un’ordinanza che prevede di istituire, dalle 23 di domenica 12 novembre e fino alle 24 di martedì 16 gennaio 2024, i seguenti provvedimenti viabilistici:

- in Piazza Matteotti nel tratto compreso tra Via Roma e Via Crispi: divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto che per i mezzi necessari agli allestimenti della ruota panoramica, del villaggio natalizio e dell’albero di Natale;

- in Viale Roma in prossimità di Piazza Vittorio Veneto: restringimento della carreggiata a vista solo nelle fase strettamente necessarie alle operazioni di allestimento, da parte dei mezzi pesanti, con regolamentazione del traffico da parte dei movieri e deroga al vigente divieto di sosta solo per i mezzi pesanti impegnati nelle attività di allestimento;

- in Piazza Vittorio Veneto e sul Viale del Sentierone: deroga al vigente divieto di sosta e divieto di transito solo per i mezzi pesanti impegnati nelle attività di allestimento e autorizzati con separato atto;

- In Viale Roma nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e via Tasca: possibilità di istituire il divieto di transito, esteso a tutte le categorie dei veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia e del Servizio Tpl nei periodi di maggior affluenza pedonale solo previa valutazione della Polizia Locale