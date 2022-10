Si perde mentre va a castagne in Val d’Astino: ritrovato un uomo di 72 anni

È stato riitrovato in condizioni abbastanza buone intorno alle 22 di domenica 16 ottobre un uomo di 72 anni di Bergamo che era uscito nel primo pomeriggio in cerca di castagne nella zona della Val d’Astino e non era rientrato . Sono subito partite le ricerche: impegnati per diverse ore il Soccorso alpino, una ventina i tecnici e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato ritrovato in un fossato con il corpo riverso e piccole contusioni: è stato affidato ai sanitari e trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.