Si rinnovano 8 parchi della città, varati i progetti esecutivi: ecco tutti gli interventi

Si tratta nello specifico di opere di riqualificazione/risistemazione che verranno eseguite a partire dal prossimo autunno riguardanti il giardino di Palazzo Frizzoni, il giardino di Via C. Ceresa (intitolato a Giovanni Pandini), l’orto-giardino di Via Spino (intitolato a Emanuela Loi), il giardino Via P. Ruggeri da Stabello (intitolato a Lea Garofalo), gli orti di Via dei Caravana, gli orti di via P. Rovelli, gli orti di Via A. Goisis, il frutteto di Via Valle. Interventi dell’importo complessivo di 600.000,00 euro che riguardano aree verdi particolarmente importanti per la vita di quartiere grazie alle loro dimensioni relativamente contenute e all’uso prevalentemente rivolto a residenti e affezionati frequentatori abituali.