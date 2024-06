Si rompe una tubazione: allagato il Rondò delle Valli. Stop alle auto da via Borgo Palazzo - Foto e video

Allagamento lungo una delle principali vie d’accesso alla Circonvallazione delle Valli nella prima mattina di venerdì 28 giugno: la rottura di una tubazione intorno alle 4.57 rende impraticabile il tratto compreso tra via Borgo Palazzo e il Rondò delle Valli. Stop alle auto dunque dal viadotto di Boccaleone e da Seriate verso il rondò e la Valle Seriana. I Vigili del fuoco di Dalmine sono in azione per presidiare la sicurezza dell’arteria stradale che collega la città di Bergamo e le valli. L’accesso al Rondò resterà interrotto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.