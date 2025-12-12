Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025
Si sente male mentre lavora su un ponteggio e batte la testa, grave operaio 57enne -Foto
L’INTERVENTO. È successo in un cantiere di via Tiraboschi a Bergamo. Spettacolare intervento di soccorso vigili del fuoco con l’autoscala.
Bergamo
Si è sentito male mentre lavorava in cantiere ed è caduto all’indietro battendo la testa. È grave un operaio di 57 anni che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.
L’incidente si è verificato intorno alle 15 nella centralissima via Tiraboschi a Bergamo. L’uomo stava lavorando su un ponteggio di un cantiere sulla facciata di un palazzo quando si è sentito male perdendo l’equilibrio, Il 57enne è caduto all’indietro battendo violentemente il capo.
Per soccorrerlo e raggiungere gli ultimi piani dell’edificio, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Bergamo con un’autoscala. L’operazione ha attirato l’attenzione di molti passanti. I soccorritori lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e cercato di rianimarlo con il defibrillatore. Sul posto la polizia locale e il 118 con un’auto medica e un’ambulanza con la quale il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.
