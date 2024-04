Si sente male sul bus mentre va in caserma: muore vigile del fuoco

Amava la sua famiglia, amava lo sport, amava l’avventura, amava il suo lavoro da vigile del fuoco e amava la vita. «A volte prendeva la tenda, i bambini e andava in montagna: era tutta un’avventura», racconta un familiare. Francesco Donati aveva ancora tutta una vita davanti. Invece se n’è andato a soli 44 anni, a causa di un malore improvviso che l’ha colpito lunedì mattina, mentre raggiungeva con l’autobus di linea il comando provinciale di via Codussi: erano le 6 e, benché non di turno, si sarebbe dovuto incontrare con alcuni colleghi dell’Usar («Urban search and rescue»), di cui era istruttore, per andare a Milano e partecipare a un’esercitazione.

Invece Francesco si è accasciato per un’emorragia cerebrale e non si è mai più ripreso. Immediati i soccorsi: con l’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni disperate. Ieri mattina ne è stata dichiarata la morte e l’équipe medica ha poi proceduto con il prelievo degli organi: lo aveva deciso lui stesso, perché pensava fosse un suo dovere in quanto vigile del fuoco. E, vista la giovane età e il fisico sano e da sportivo – soltanto il pomeriggio prima del malore aveva giocato a una partitella di calcetto con gli amici di Longuelo, dove viveva – i suoi organi potranno ora migliorare la vita, se non salvarla, ad altre persone. Organi sani – come hanno potuto verificare e monitorare in questi drammatici giorni i medici della Terapia intensiva – e non compromessi dal grave danno cerebrale che ha invece causato conseguenze irreversibili per Francesco. I figli, Daniele e Camilla, hanno 11 e 14 anni. Francesco, i due ragazzi e la compagna Zaira abitano in via Puccini, a Longuelo, ma la famiglia ha accolto la proposta del comandante provinciale dei vigili del fuoco Vincenzo Giordano di allestire la camera ardente al comando: sarà aperta da oggi pomeriggio. «Siamo increduli e attoniti: Francesco era generoso, sensibile, in prima fila nei soccorsi nelle principali calamità nazionali – dice commosso il comandante – Non si tirava mai indietro. Ma, ancora prima che un vigile del fuoco, era un uomo di 44 anni e un papà: siamo vicini alla famiglia». I funerali saranno celebrati nella parrocchiale di Longuelo lunedì alle 10. Il feretro verrà poi cremato e le ceneri riposeranno nel cimitero di Ranica, accanto al papà, mancato due anni fa.

Nei tre giorni che Francesco ha trascorso in coma al Papa Giovanni il viavai di amici e colleghi è stato costante: tutti increduli di fronte a una morte improvvisa e inspiegabile, tutti stretti accanto alla compagna, ai figli, alla mamma Tiziana e al fratello Matteo, di due anni più giovane. Francesco aveva incontrato da ragazzo il mondo dei vigili del fuoco e nel corpo aveva frequentato la leva. Si era innamorato di quel lavoro, nel quale avrebbe potuto mettere a frutto il suo altruismo, la sua determinazione, la sua preparazione. E infatti, da specialista soccorritore, aveva poi deciso di arruolarsi, prima come volontario e, ormai da anni, come effettivo: il vigile del fuoco era diventata così la sua professione e lo è stata letteralmente fino all'ultimo.