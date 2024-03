Si smonta una gru, cambia la viabilità di via Broseta giovedì 4 aprile

Giovedì 4 aprile cambia la viabilità di via Broseta , nel tratto compreso tra piazza Pontida e via Sant’Antonino : si smonta la gru di un cantiere privato che da diverse settimane restringe la carreggiata e ha richiesto la posa di semafori provvisori nell’area.

in via Broseta nel tratto compreso tra i civici 3 e 13:

in Piazza Pontida all’intersezione con via Broseta :

• divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi di linea ATB, ad esclusione mezzi dell’impresa utilizzati nei lavori; • strada a fondo chiuso; in Piazza Pontida all’intersezione con le vie Zambonate, Moroni, San Bernardino e San Lazzaro: • preavviso di strada a fondo chiuso in via Broseta dal civico 3;

in via Broseta all’intersezione con le vie Palma il Vecchio e Nullo;• preavviso di strada a fondo chiuso in via Broseta dal civico 13;in via Broseta nel tratto compreso tra il civico 13 e l’intersezione con le vie Nullo e Palma il Vecchio:• istituzione del doppio senso di circolazione con entrata e uscita dall’intersezione di via Broseta- Nullo- Palma il Vecchio, consentito ai soli residenti e frontisti del tratto interessato dalla chiusura ed ai mezzi dell’impresa utilizzati nei lavori.