Si smonta l’albero di Natale, la ruota resta fino al 15 gennaio

Ma ora, dopo aver festeggiato ieri l’Epifania, la città si prepara a cambiare look, tonando alla normalità. «Da lunedì smonteremo l’albero, il villaggio, la casetta di Babbo Natale, le luci e le installazioni per l’edizione di Christmas Design – ha spiegato Nicola Viscardi, manager del Distretto urbano del commercio –. Resterà invece ancora per una settimana la ruota panoramica, che è installata in piazza Matteotti e che verrà smontata a partire da lunedì 15 gennaio».

La ruota panoramica a Bergamo

(Foto di Beppe Bedolis)

«Si chiude così una stagione natalizia positiva per il commercio cittadino – continua Nicola Viscardi – .Crediamo fortemente che l’impatto delle decorazioni, degli allestimenti e di come li comunichiamo, in un mese così importante dal punto di vista dei valori ma anche del commercio, sia stato motivo di grande attrattività per i nostri esercizi commerciali del centro e dei borghi». All’orizzonte ci sono ora le elezioni amministrative: «Continueremo a lavorare con la nuova amministrazione affinché il commercio abbia un ruolo centrale a Bergamo – ha concluso Viscardi –. Alla politica chiediamo di intervenire con maggiori regolamentazioni, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle promozioni e degli acquisti on line, affinché non venga danneggiato il commercio di prossimità».