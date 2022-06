Siccità: «In Lombardia situazione grave come mai prima, per ora disponibile acqua per uso civile»

L’emergenza siccità «è una situazione di una gravità che in Lombardia non si è mai verificata» e «la situazione rischia di precipitare se non inizierà ad arrivare un po’ d’acqua dal cielo». Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, intervenendo nella mattinata di giovedì 23 giugno al Tgcom24 sul tema dell’emergenza siccità.« Per ora la disponibilità di acqua ad uso civile nella nostra regione è ancora abbastanza sotto controllo, ma ogni giorno che passa, la situazione peggiora », ha spiegato il governatore lombardo, rimarcando che i maggiori problemi al momento sono legati all’impatto sull’agricoltura.