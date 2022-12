«Sicurezza, giovani e cultura in una città in movimento. Aspettando Bergamo Brescia». Il video messaggio del sindaco Gori

«Come sta Bergamo, alla fine di questo 2022? - si domanda il primo cittadino -. Io mi sentirei di dire: “Abbastanza bene”. Nonostante le preoccupazioni, nonostante l’inflazione e il rincaro delle bollette che ci hanno messo in difficoltà già dalla fine dello scorso anno. “Abbastanza bene” è però una media, che mette insieme situazione differenti. E’ vero che inflazione e rincaro delle bollette colpiscono tutti, ma non tutti nello stesso modo: per qualcuno rappresentano al massimo un fastidio; per altri segnano invece la differenza tra farcela e non farcela, tra arrivare o non arrivare alla fine del mese».