Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025

Skipass, aumentano ancora i prezzi. Ma le prevendite «tengono»

GLI STAGIONALI. Le stazioni sciistiche bergamasche tracciano un bilancio positivo di questa prima fase di vendita. «Sugli incrementi pesano i costi di energia e gasolio».

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sciare sarà quest’inverno (ancora) più caro, ma questo sembra non aver fermato gli appassionati. Diverse stazioni sciistiche hanno già avviato, come ogni anno, le prevendite per gli abbonamenti stagionali, acquistabili in anticipo con uno sconto rispetto al prezzo intero. Nonostante i ritocchi, da tutte le stazioni sciistiche bergamasche viene tracciato un bilancio positivo di questa prima fase di vendita.

«Prevendite andate benissimo»

A Colere il costo in prevendita dello stagionale per adulti era di 650 euro, mentre il prezzo sale ora a 700 euro, con un aumento di 50 euro rispetto all’inverno scorso. Ma i gestori di Rs Impianti assicurano che «l e prevendite, che si sono chiuse domenica 15 settembre, sono andate benissimo, siamo molto contenti. Abbiamo numeri in linea con lo scorso anno, in leggera crescita».

Lizzola ha previsto invece due diverse fasi di prevendita, con prezzi a salire: a luglio lo stagionale adulti era acquistabile a 460 euro, fino alla fine di settembre è in vigore la tariffa di 490 euro, mentre poi sarà applicato il prezzo intero (590 euro). In questo caso, ad aumentare rispetto allo scorso anno sono stati solo i prezzi promozionali delle prevendite (nel 2024 erano rispettivamente di 410 euro se acquistato a luglio, 460 euro ad agosto), mentre il prezzo pieno è rimasto invariato.

«La causa degli aumenti è da imputare ai costi aumentati per energia e gasolio – dice Omar Semperboni, presidente della cooperativa Nuova Lizzola –. Le prevendite finora sono andate secondo le aspettative, abbiamo registrato numeri buoni, in leggero aumento rispetto allo scorso anno».

«Numeri simili allo scorso anno»

Agli Spiazzi di Gromo il prezzo dello stagionale per adulti in prevendita (fino alla fine di settembre) è di 339 euro, poi salirà a 449, con un aumento di 10 euro rispetto allo scorso anno. «Per ora abbiamo numeri simili allo scorso anno – riferisce il gestore, Alessandro Testa –. Abbiamo deciso per un aumento piccolo, finché non cambieremo la seggiovia principale, il prossimo anno, non possiamo chiedere di più».

Sarà possibile acquistare lo skipass in prevendita, con un prezzo vantaggioso, fino al 17 ottobre, al Monte Pora, dove il costo intero dello stagionale per adulti salirà quest’anno a 649 euro (l’anno scorso era 599). «Avevamo lo stesso prezzo in vigore da quattro anni – spiega l’ad di Irta, Maurizio Seletti –. Abbiamo deciso quest’anno di alzarlo, perché in questi quattro anni tutti i costi di gestione sono aumentati». Anche qui, per ora, l’andamento delle prevendite è stabile rispetto al passato: «I più affezionati continuano a seguirci, solitamente nelle vendite di questa fase iniziale non ci sono particolari fluttuazioni».

A Foppolo non sono ancora state aperte le prevendite né annunciati i prezzi degli stagionali per il prossimo inverno. «L’obiettivo – fa sapere la società Belmont Foppoloè confermare l’offerta del comprensorio unico agli stessi prezzi dello scorso anno, ma siamo in attesa delle deliberazioni del Comune di Carona, proprietario degli impianti sul versante Carisole».Il sindaco di Carona Aldo Ruffini conferma, a tal proposito, che il bando per l’affidamento della gestione degli impianti di Carisole è in arrivo: «Ormai ci siamo – dice –. Stiamo predisponendo le delibere, entro una quindicina di giorni il bando dovrebbe essere pubblicato».

