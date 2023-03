«Smart Badant», on line il corso per prendersi cura degli anziani

Un corso di formazione rapido , accessibile e multilingue per badanti. Otto video (e un nono in arrivo) di 5 minuti ciascuno, caricati su YouTube e scaricabili con un codice Qr sul cellulare. L’iniziativa «Smart Badant», presentata oggi 1 marzo 2023, è di Ats ed è rivolta alle circa 12mila badanti che operano in provincia. Migliorare la presa in carico delle fragilità, rafforzando i concetti di medicina di territorio e di domicilio come luogo di cura; è questo l’obiettivo del progetto, realizzato in collaborazione con medici di base, operatori delle Rsa e infermieri .