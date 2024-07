Smog, con l’estate superati i valori guida. Legambiente: «Situazione destinata a peggiorare»

L’inquinamento da ozono, per le sue caratteristiche, si sviluppa spesso a distanza dal punto di emissione delle sostanze che lo provano. Un esempio? In Lombardia, le aree più colpite sono quelle prealpine affacciate alla pianura, anche alle medie quote montane, dove i livelli di ozono elevati, oltre ad essere dannosi per la salute umana, possono causare danni alla vegetazione.

Secondo l’associazione, le cause vanno ricercate nelle sostanze rilasciate in atmosfera da tre settori in particolare: industria, trasporto stradale e agricoltura, con incidenze diversi a seconda del territorio. «Secondo i dati di ARPA, ogni anno la Lombardia ammorba la propria aria con quasi 400.000 tonnellate di gas inquinanti precursori dell’ozono, come dire 40 kg per ogni abitante», spiega Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. «Un dato impressionante che, anche se in via di riduzione, cala troppo lentamente, testimoniando quanta strada sia ancora da fare per restituire ai cittadini lombardi un’aria sana. Per ridurre il fenomeno si dovrebbe intervenire sull’uso di solventi, sui trasporti e nel settore agro-zootecnico».