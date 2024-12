Sofia Goggia: «Contenta e grata, in estate vicina a mollare tutto»

Tutta la gioia di Sofia Goggia, seconda nella discesa libera di Beaver Creek, per il ritorno in gara dopo oltre dieci mesi d’assenza. E una vittoria solo sfiorata: «Avrei firmato per questo risultato. Certo, quando sei al cancelletto e sai che stai bene parti per vincere. Penso di aver fatto una bella discesa: nella prima e nella seconda prova, nella parte alta ho fatto tanta di fatica, mentre in gara non sono stata impeccabile nella parte bassa, in cui ho sempre fatto la differenza. È stata una discesa libera sciata all’80-85% delle mie potenzialità, so che posso spingere tanto di più. Buona la prima, sono contenta e grata, nonostante i 16 centesimi (il discatto dal primo posto, ndr) mi rimarranno sempre sullo stomaco».