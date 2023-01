Soldi per fare l’esame della patente al posto di altri, 12 indagati a Verona. Frodi anche a Bergamo

Avevano architettato un sistema illecito per procurare le patenti: in cambio di migliaia di euro si sostituivano ai «clienti» durante l’esame, usando documenti falsi. La Guardia di Finanza di Verona ha concluso le indagini nei confronti di cittadini italiani, indiani e pakistani, tra i 36 ed i 60 anni, residenti in Veneto, in Lombardia e in Emilia Romagna e ritenuti responsabili dell’illecito conseguimento della patente di guida.