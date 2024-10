Soldi sottratti dalle casse della scuola, ai domiciliari ex direttore amministrativo

In cinque anni, dal 2018 al 2023, avrebbe intascato 112mila euro sottraendoli alle casse dell’istituto superiore «Guido Galli» di via Gavazzeni di cui era direttore facente funzioni dei Servizi generali amministrativi. L’uomo, 54 anni residente in città, incensurato, è finito lunedì 14 ottobre ai domiciliari con l’accusa di peculato di risorse finanziarie pubbliche.

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Bergamo, coordinate dal sostituto procuratore Silvia Marchina, sono partite nel 2023 in seguito a un esposto anonimo: gli accertamenti sono iniziati a settembre, un mese dopo che il Dsga aveva chiesto e ottenuto il trasferimento in un altro istituto (prima ad Alzano e poi a Seriate, dove lavora tuttora). I soldi, che i finanzieri stanno cercando di recuperare dai suoi beni e conti correnti grazie al decreto di sequestro per equivalente disposto dal gip, gli sarebbero serviti per pagare affitto, bollette, spese personali per sè e i familiari più stretti.

Le indagini

Il modus operandi, ricostruito dai finanzieri che in quest’ultimo anno hanno passato al setaccio i conti dell’istituto alberghiero ed esaminato la documentazione amministrativo-contabile, consisteva nella stragrande maggioranza dei casi nel duplicare i mandati di pagamento per bollette e fornitori della scuola: approfittando della posizione di responsabile del personale amministrativo, il Dsga pagava regolarmente i primi, poi predisponeva altri mandati identici indicando come Iban quello del conto corrente suo o dei suoi familiari. L’uomo utilizzava anche causali con falsi riferimenti a fatture e fornitori (ad esempio per i servizi energetici). Le Fiamme gialle hanno controllato circa 70 disposizioni di pagamento sospette individuando, tra i codici Iban, anche quelli relativi a conti correnti di creditori personali del Dsga. Inoltre, hanno trovato anche mandati di pagamento emessi direttamente a proprio favore e senza giustificazione, perché presi da fondi riservati ai docenti per nuove attività progettuali o a investimenti nella formazione degli studenti. Ma il 54enne non si sarebbe accontentato: dei 112mila euro sottratti dalle casse della scuola che gli vengono contestati, circa 10mila sarebbero quelli delle merende degli studenti.

«A inizio settembre 2023 la Guardia di finanza si è presentata a scuola due o tre volte, poi sono venuti altre volte più avanti, ma non ci hanno mai detto il motivo delle loro indagini» «Tutti gli istituti alberghieri producono la pizza che viene venduta durante l’intervallo – spiega il dirigente scolastico del “Galli”, Brizio Campanelli –. Il bidello passa in ogni aula a prendere le ordinazioni e raccogliere i soldi degli studenti, che poi consegna al Dsga. E il direttore periodicamente li porta in banca: parlo di sacchi di contanti e monetine. Da due anni abbiamo introdotto il Pos o la possibilità di pagare con una tessera a scalare, ma prima i pagamenti avvenivano solo in contanti». Parte di quei soldi, stando alle accuse, il 54enne li avrebbe versati sul suo conto corrente.

«È una vicenda che ovviamente mi amareggia tantissimo perché il dirigente scolastico è colui che sovrintende e come controllore avrei dovuto rendermene conto, ma erano cose difficilmente verificabili» Il giudice, anche per il pericolo di reiterazione del reato, avendo ora analogo ruolo in un’altra scuola, ha disposto l’arresto del Dsga con la misura dei domiciliari. Lunedì 14 ottobre , quando i finanzieri gli hanno bussato alla porta di casa, ha mostrato una certa sorpresa. Il direttore sarà interrogato martedì 15 o mercoledì 16 ottobre dal giudice Raffaella Mascarino, a cui potrà fornire la sua versione dei fatti.

«Mai avuto sospetti»