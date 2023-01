Sospetto riciclaggio, segnalazioni record: oltre duemila in un anno

Cinque o sei al giorno in media, tutti i giorni. Bonifici, compravendite immobiliari, acquisizioni societarie e transazioni di ogni tipo, con un comun denominatore: il sospetto che dietro quell’ingegneria contabile si celi un tentativo di riciclaggio, così da rendere pulito denaro originariamente sporco. Il 2022 ha segnato un nuovo boom di «alert»: in Bergamasca sono state 2.128 le segnalazioni di operazioni sospette in tema di riciclaggio, appunto tra le 5 e le 6 al giorno in media. Mai, da quando l’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia redige queste statistiche, se n’erano contate così tante, ed è un trend comune al resto della Lombardia e all’intera Italia.