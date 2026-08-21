Spaccata al ristorante «Bottega N. 8» in centro città: «Aperti da dieci mesi, grande l’amarezza»

Ennesima spaccata ai danni di un’attività commerciale in centro. Nella notte tra mercoledì e giovedì 20 agosto ignoti hanno sfondato la vetrina del ristorante «Bottega N.8», aperto in via Clara Maffei a Bergamo soltanto da dieci mesi. Nel locale non è però stato asportato nulla, perché il ristorante è chiuso da una decina di giorni per la pausa estiva e riaprirà al pubblico martedì prossimo.

«Resta tuttavia l’amarezza per il danneggiamento subito e, soprattutto, per un episodio che ha profondamente colpito il proprietario di una realtà nata da meno di un anno e che in questi primi mesi ha lavorato per costruire giorno dopo giorno il proprio rapporto con la città e con i suoi clienti», spiega una nota diramata dal locale.

La brutta sorpresa

Scoperto giovedì mattina il colpo, sul posto sono intervenuti con una pattuglia i carabinieri. «Siamo molto rattristati e dispiaciuti per quello che è successo – spiega amareggiato il proprietario –. Abbiamo aperto il 28 ottobre dello scorso anno e siamo quindi una realtà ancora molto giovane. Fa sicuramente effetto trovarsi, dopo così pochi mesi di attività, a dover affrontare una situazione di questo tipo. Fortunatamente non è stato rubato nulla, ma vedere la propria attività danneggiata in questo modo lascia una sensazione difficile da descrivere».

Un progetto di giovani

E aggiunge: «Dietro una vetrina, un’insegna o un locale ci sono mesi di lavoro, investimenti, sacrifici e persone che ogni giorno si impegnano per portare avanti la propria attività. Ci auguriamo sinceramente che nessun altro commerciante debba trovarsi a vivere momenti così spiacevoli».