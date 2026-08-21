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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 21 Agosto 2026

Spaccata al ristorante «Bottega N. 8» in centro città: «Aperti da dieci mesi, grande l’amarezza»

A BERGAMO. La spaccata in via Clara Mafferi, alla «Bottega N.8», inaugurata a ottobre. Chiusa per ferie, i ladri sono quindi scappati a mani vuote.

Lettura 1 min.
Spaccata al ristorante «Bottega N. 8» in centro città: «Aperti da dieci mesi, grande l’amarezza»
La vetrina d’ingresso sfondata del ristorante «Bottega N. 8» in via Clara Maffei a Bergamo

Ennesima spaccata ai danni di un’attività commerciale in centro. Nella notte tra mercoledì e giovedì 20 agosto ignoti hanno sfondato la vetrina del ristorante «Bottega N.8», aperto in via Clara Maffei a Bergamo soltanto da dieci mesi. Nel locale non è però stato asportato nulla, perché il ristorante è chiuso da una decina di giorni per la pausa estiva e riaprirà al pubblico martedì prossimo.

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«Resta tuttavia l’amarezza per il danneggiamento subito e, soprattutto, per un episodio che ha profondamente colpito il proprietario di una realtà nata da meno di un anno e che in questi primi mesi ha lavorato per costruire giorno dopo giorno il proprio rapporto con la città e con i suoi clienti», spiega una nota diramata dal locale.

La brutta sorpresa

Scoperto giovedì mattina il colpo, sul posto sono intervenuti con una pattuglia i carabinieri. «Siamo molto rattristati e dispiaciuti per quello che è successo – spiega amareggiato il proprietario –. Abbiamo aperto il 28 ottobre dello scorso anno e siamo quindi una realtà ancora molto giovane. Fa sicuramente effetto trovarsi, dopo così pochi mesi di attività, a dover affrontare una situazione di questo tipo. Fortunatamente non è stato rubato nulla, ma vedere la propria attività danneggiata in questo modo lascia una sensazione difficile da descrivere».

Un progetto di giovani

E aggiunge: «Dietro una vetrina, un’insegna o un locale ci sono mesi di lavoro, investimenti, sacrifici e persone che ogni giorno si impegnano per portare avanti la propria attività. Ci auguriamo sinceramente che nessun altro commerciante debba trovarsi a vivere momenti così spiacevoli».

E, ancora: «Bottega N.8 in questi primi mesi di apertura ha cercato di costruire un progetto giovane e riconoscibile nel panorama della ristorazione cittadina, puntando sulla propria proposta gastronomica e su un rapporto diretto con la clientela. L’episodio non cambia la volontà della proprietà di proseguire il percorso iniziato lo scorso ottobre e di tornare ad accogliere i propri clienti dopo la pausa estiva».

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