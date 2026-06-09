Spaccio di cocaina tra Bergamo e Brescia: perquisizioni e arresti in tutta Italia

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9, nelle province di Bergamo, Brescia, Ancona, Brindisi, Grosseto e Mantova è scattata un’operazione dei carabinieri per l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 12 indagati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini partite nel 2023

Le indagini sono scattate a ottobre 2023, a seguito dell’arresto di un cittadino albanese, e hanno consentito di accertare - spiegano i carabinieri in una nota - l’esistenza di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, composta da cittadini italiani e albanesi, con base logistica a Rovato e operante nelle provincie di Bergamo e Brescia, nonché - tramite corrieri - lungo tutta la dorsale adriatica, principalmente nelle Marche e in Puglia.