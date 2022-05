Spariti 50mila euro all’anziana assistita: badante a processo

Secondo l’accusa avrebbe sottratto dai 3 ai 4mila euro al mese per un totale di oltre 50mila euro, approfittando del suo lavoro come badante di una signora anziana, all’epoca ultraottantenne, di Borgo Palazzo. Sul banco degli imputati, accusata di circonvenzione di persona incapace, è finita una donna di nazionalità romena. I fatti contestati risalgono al giugno 2017, fino al settembre 2018, quando la badante, all’epoca 46 anni, non si presentò più al lavoro. I figli dell’anziana - poi deceduta nel 2020 - si erano accorti della mancanza di cifre consistenti dal conto corrente della madre, di cui erano cointestatari, e avevano rivolto i sospetti verso la collaboratrice.