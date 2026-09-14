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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 14 Settembre 2026

Spazi estivi, il bilancio è positivo: «Navette, si valuta una proroga»

LA CHIUSURA. Sipario sugli spazi al parco Goisis e al baluardo di San Giacomo. Bus gratis per Città Alta, Berlanda: buon riscontro, decideremo se proseguire.

Lettura 1 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Spazi estivi, il bilancio è positivo: «Navette, si valuta una proroga»
Lo spazio estivo in Città Alta
(Foto di Agazzi)

Gli spazi estivi assegnati dall’amministrazione comunale di Bergamo hanno terminato domenica 13 settembre l’attività di somministrazione, mentre in tema di mobilità si è conclusa la sperimentazione delle navette gratuite messe in campo da Atb dalla periferia verso Città Alta, anche se è già arrivata la richiesta dei commercianti per proseguire il servizio.

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Il bilancio delle attività all’aperto è decisamente positivo, complice il bel tempo che ha permesso di sfruttare al massimo i mesi caldi. L’area del parco Goisis ha festeggiato i dieci anni di gestione a firma Tassino Eventi: «Abbiamo lavorato molto bene e accolto tantissima gente – conferma il titolare Alessandro Salamina -. Oggi (ieri, ndr) è l’ultima serata di apertura, mentre poi smonteremo tutte le strutture che abbiamo condiviso con tante realtà del territorio». Al baluardo di San Giacomo ha chiuso lo spazio estivo allestito sulle Mura dalla Birreria di Bergamo Alta Food and Beverage (che oltre al locale presente sulla Corsarola ha in gestione il caffè della Funicolare) con riscontri positivi sulle settimane di apertura. Al parco della Trucca il bando del Comune era andato deserto e si era quindi optato per l’apertura di un chiosco. «È stata un’esperienza interessante – commenta l’imprenditrice Federica Nello -. Siamo aperti fino al 30 settembre, mentre chiudiamo il 15 ottobre nel parco Suardi. Alla Trucca siamo partiti il primo di luglio e, nonostante il caldo feroce, abbiamo lavorato bene. Il parco è stato riqualificato e il pubblico ha apprezzato la presenza di un’area ristoro».

Spazi estivi, il bilancio è positivo: «Navette, si valuta una proroga»
L’estivo Goisis a Monterosso
Spazi estivi, il bilancio è positivo: «Navette, si valuta una proroga»
Le navette per Città Alta

Non tutti gli estivi chiudono, come nel caso di Astino, dove il bistrot Cavour 1880 a firma Da Vittorio, continuerà fino al 27 settembre. «Siamo aperti ancora per due settimane – conferma la general manager del gruppo, Rossella Cerea -. Il riscontro di pubblico è stato ottimo». Sempre in Valmarina ha fatto il suo debutto quest’anno l’estivo del Circolino. «Abbiamo accolto tantissima gente con la formula che contraddistingue il nostro locale in Città Alta – dice Tomaso Ghilardi –. Noi rimaniamo sicuramente aperti fino al 31 ottobre e in base al meteo utilizzeremo l’area esterna o le vecchie cantine».

Navette e Ztl in Città Alta

Domenica intanto sono partite le ultime corse gratuite messe in campo da Comune e Atb per salire in Città Alta, lasciando l’auto nei parcheggi periferici (Celadina, via Carducci e stadio). «Domani (oggi, ndr) tracceremo un bilancio di questa sperimentazione – commenta l’assessore alla mobilità, Marco Berlanda -. L’obiettivo del progetto era agevolare gli spostamenti permettendo ai bergamaschi di lasciare l’auto a casa con annessi risparmi di tempo e denaro. Le navette hanno funzionato bene e con una buona risonanza mediatica. Nei prossimi giorni valuteremo la richiesta pervenuta dai commercianti di Città Alta per proseguire il servizio anche tra settembre e ottobre». Se da un lato le navette tornano per ora nel deposito, l’amministrazione ha confermato la nuova impostazione permanente sulla Ztl di Città Alta: la zona a traffico limitato è attiva ininterrottamente dalle 10 alle 24. Finché permane l’ora legale, rimane inoltre in vigore la Ztl dalle 21 all’1 nelle sere di giovedì, venerdì e sabato.

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