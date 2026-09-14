Spazi estivi, il bilancio è positivo: «Navette, si valuta una proroga»

Il bilancio delle attività all’aperto è decisamente positivo, complice il bel tempo che ha permesso di sfruttare al massimo i mesi caldi. L’area del parco Goisis ha festeggiato i dieci anni di gestione a firma Tassino Eventi: «Abbiamo lavorato molto bene e accolto tantissima gente – conferma il titolare Alessandro Salamina -. Oggi (ieri, ndr) è l’ultima serata di apertura, mentre poi smonteremo tutte le strutture che abbiamo condiviso con tante realtà del territorio». Al baluardo di San Giacomo ha chiuso lo spazio estivo allestito sulle Mura dalla Birreria di Bergamo Alta Food and Beverage (che oltre al locale presente sulla Corsarola ha in gestione il caffè della Funicolare) con riscontri positivi sulle settimane di apertura. Al parco della Trucca il bando del Comune era andato deserto e si era quindi optato per l’apertura di un chiosco. «È stata un’esperienza interessante – commenta l’imprenditrice Federica Nello -. Siamo aperti fino al 30 settembre, mentre chiudiamo il 15 ottobre nel parco Suardi. Alla Trucca siamo partiti il primo di luglio e, nonostante il caldo feroce, abbiamo lavorato bene. Il parco è stato riqualificato e il pubblico ha apprezzato la presenza di un’area ristoro».