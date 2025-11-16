Spray al peperoncino sul pullman, 30 persone intossicate a Bergamo

Dopo i casi nelle scuole - l’ultima vicenda al Galli di Bergamo -, ora è il turno anche degli autobus. Nel pomeriggio di domenica 16 novembre qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino a bordo di un pullman della linea 8M dell’Atb, diretto verso Mozzo. Erano circa le 15,15 e il mezzo stava viaggiando lungo via Broseta a Bergamo , all’altezza del supermercato Coop, nei pressi dell’incrocio con via Vela, quando è scattato l’allarme.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni, sul bus c’erano circa 30 persone, che hanno subito accusato irritazioni agli occhi e alla gola. L’autista - anche lui intossicato - ha immediatamente fermato il veicolo e aperto le porte per far arieggiare l’ambiente e scendere i passeggeri, allertando i soccorsi. Nel frattempo il responsabile dell’accaduto si è dileguato velocemente. Sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica, per prestare soccorso: non risultano intossicati in gravi condizioni, tanto che nessuna delle persone coinvolte è stata trasferita in ospedale. In via Broseta è intervenuta anche la Polizia di Stato, per ricostruire l’accaduto e risalire all’autore (o eventualmente agli autori) del gesto. Sul posto anche il personale di Atb, che ha provveduto ad inviare un altro bus per consentire il proseguimento del servizio verso Mozzo.