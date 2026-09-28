Stalking e violenza domestica, 111 ammonimenti del questore a Bergamo

Dall’inizio del 2026 la Questura di Bergamo ha emesso 111 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica. Nello stesso periodo del 2025 erano stati 47: il numero è più che raddoppiato. Il dato è stato diffuso dalla Questura il 28 settembre.

Ammonimenti per stalking e violenza domestica

L’ammonimento è un provvedimento gratuito con cui il questore richiama formalmente l’autore delle condotte e lo invita a interrompere comportamenti molesti, minacciosi o violenti. Può essere accompagnato dall’invito a seguire un percorso con educatori, psicologi e medici, volto a favorire la consapevolezza delle proprie azioni.

Le misure di prevenzione adottate a Bergamo