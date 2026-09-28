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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 28 Settembre 2026

Stalking e violenza domestica, 111 ammonimenti del questore a Bergamo

I DATI. Da gennaio 111 ammonimenti per stalking e violenza domestica, contro i 47 del 2025. In totale la Questura di Bergamo ha adottato 796 misure di prevenzione.

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Redazione Web
Redazione Web
Stalking e violenza domestica, 111 ammonimenti del questore a Bergamo
Dall’inizio del 2026 la Questura di Bergamo ha emesso 111 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica: in un anno il numero è raddoppiato

Bergamo

Dall’inizio del 2026 la Questura di Bergamo ha emesso 111 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica. Nello stesso periodo del 2025 erano stati 47: il numero è più che raddoppiato. Il dato è stato diffuso dalla Questura il 28 settembre.

Ammonimenti per stalking e violenza domestica

L’ammonimento è un provvedimento gratuito con cui il questore richiama formalmente l’autore delle condotte e lo invita a interrompere comportamenti molesti, minacciosi o violenti. Può essere accompagnato dall’invito a seguire un percorso con educatori, psicologi e medici, volto a favorire la consapevolezza delle proprie azioni.

Le misure di prevenzione adottate a Bergamo

Da gennaio la Questura ha adottato complessivamente 796 misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica. Tra queste figurano 279 fogli di via obbligatori, 272 avvisi orali e 54 Dacur, compresi i cosiddetti Daspo Willy per episodi avvenuti nei pressi di locali ed esercizi pubblici.
I provvedimenti si basano sugli elementi raccolti dalla Polizia di Stato e dalle altre forze dell’ordine durante le attività di controllo del territorio. Nei prossimi mesi riprenderanno anche gli incontri della Questura nelle scuole sui temi della violenza, del rispetto e della responsabilità.

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