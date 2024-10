Stazione autolinee, fugge alla vista degli agenti: arrestato spacciatore di 24 anni

Il giovane, un 24enne cittadino alegrino , già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati già messi a segno è stato inseguito e poi fermato anche se opponendo non poca resistenza e causando alcuni danni all’equipaggiamento degli agenti.

Dalla perquisizione sono stati sequestrati poco più di 21 grammi di cocaina , 8,6 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 1.560 euro in banconote di vario taglio .

Sul ragazzo pendevano già precedenti per rapina, lesioni e violenza sessuale, tutti commessi negli ultimi tre mesi. Nella notte, è stato trattenuto presso il Comando della polizia locale, in attesa del processo per direttissima che si è svolto nella mattinata sabato 5 ottobre.