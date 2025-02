Stazione di Bergamo, vede gli agenti e getta via 11 pezzi di hashish: preso

Il sacchetto recuperato è risultato contenere 11 pezzi di hashish per un peso complessivo di 96 grammi. Il fermato, un cittadino gambiano nato nel 1995, risultava destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a un anno e undici mesi per reati legati agli stupefacenti. Già arrestato dalla Polizia Locale nell’ottobre 2024 per fatti analoghi, è stato tratto nuovamente in arresto sia per il possesso della sostanza sequestrata, sia per l’ordine di carcerazione pendente.