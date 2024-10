Stop a posate monouso e palloncini, Bergamo sarà libera dalla plastica

Un piano per liberare la città dalla plastica. In primis con il divieto, che sarà introdotto gradualmente, dell’utilizzo di bicchieri e posate nei grandi e piccoli eventi (da quelli fieristici a quelli di quartiere), ma anche di affidare i palloncini al cielo che, aldilà del gesto poetico, possono costituire un pericolo per l’avifauna, se ingeriti. Questa è la strada tracciata dal Comune che si è candidato a diventare «Comune plastic free», stringendo un protocollo con l’omonima associazione attiva a livello nazionale.

Il procedimento

Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare specifica domanda, un iter avviato con una delibera di Giunta della scorsa settimana. «Ma a prescindere da come andrà, noi vorremmo andare in questa direzione, sensibilizzando la popolazione con campagne contro l’abbandono di rifiuti in generale e in particolare sulla plastica monouso», spiega l’assessore all’Ambiente e transizione ecologica Oriana Ruzzini. L’obiettivo è arrivare a un regolamento «per il divieto della plastica monouso nei locali e agli eventi fieristici, nonché l’adozione della raccolta differenziata anche all’aperto, il divieto del rilascio di palloncini e lanterne volanti durante gli eventi e le cerimonie» recita la delibera di Giunta. Entra nel merito l’assessore Ruzzini: «Il divieto di utilizzo arriverà in maniera graduale. Si potrà utilizzare il materiale in plastica che si ha a disposizione per un certo periodo, ma una volta terminato si dovrà utilizzare materiale compostabile o riutilizzabile. Questo riguarderà bar e attività commerciali, ma anche gli organizzatori di eventi, penso anche alle feste private. E nel momento in cui ci sarà un regolamento, saranno previste anche delle sanzioni».

Per facilitare questo percorso, Palafrizzoni si affida a Plastic free, con sede a Termoli, in Molise, «associazione di volontariato apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica» si legge in delibera. Il percorso è appena iniziato, l’esito della candidatura arriverà nei primi mesi del 2025. Spiega ancora l’assessore: «Abbiamo già collaborato con questa associazione. Presentando la nostra domanda, abbiamo messo in risalto le buone prassi che già adottiamo: il Comune di Bergamo è virtuoso, ha raggiunto quasi il 78% di raccolta differenziata.

I prossimi step: una città smoke free