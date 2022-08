«Stretta» sul Reddito di cittadinanza: duemila gli interessati

Norme più stringenti in arrivo per chi percepisce il Reddito di cittadinanza: presto le offerte di lavoro delle aziende private varranno come quelle avanzate attraverso i Centri per l’impiego . Dovranno essere proposte congrue, ovvero adatte a chi le riceve: dopo due no ad altrettante offerte - sia pubbliche che private -, se si vorrà mantenere il Reddito si sarà costretti necessariamente ad accettarne una terza. Con un altro rifiuto infatti non si avrà più diritto al beneficio . La novità, introdotta per decreto dal Parlamento pochi giorni prima del suo scioglimento, entrerà in vigore con la conversione in legge, attesa entro i primi di settembre .