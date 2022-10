Stufe a legna e camini? Ok in montagna e città, ma solo a quattro stelle

Stufe a legna (o pellet) e caminetti anche in pianura? Sì, si può. Almeno in Lombardia, e quindi anche nella nostra provincia. Le limitazioni in base all’altitudine sono presenti in altre regioni (in Emilia Romagna) ma non nella nostra. Eppure qualcuno, quando va da un rivenditore di stufe, la domanda la pone. Soprattutto in questo periodo di crisi energetica dove, in molti, stanno tornando alla tradizionale stufa a legna. Stufa, peraltro, che in montagna molti hanno mantenuto e, nonostante i divieti di accensione (a esclusione di 48 comuni in quota) stanno accendendo in questi giorni di primo freddo.