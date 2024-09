Sugli autobus di Atb arrivano gli annunci vocali di linee e fermate, all’interno e all’esterno

Atb ha implementato sui propri autobus il servizio di vocalizzazione, che annuncia e visualizza la prossima fermata a bordo e, attraverso un altoparlante esterno, comunica il numero di linea e la destinazione . Il nuovo sistema, presentato nella mattinata di mercoledì 18 settembre, permette quindi di conoscere in tempo reale e in modo semplice dove ci si trovi e dove si sia diretti.

Nel dettaglio

Il nuovo sistema è stato messo a punto e perfezionato grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti A bordo degli autobus è ora possibile ascoltare l’annuncio della prossima fermata in doppia lingua (italiano e inglese), mentre sui monitor, all’interno della vettura, verrà mostrato il percorso di linea che indica, nelle diverse fasi di tragitto, il nome della fermata precedente, quello della successiva (accompagnato dalla vocalizzazione della stessa) e il capolinea. Il percorso di annuncio si completa all’arrivo alla fermata, il cui nome viene visualizzato sul monitor. Gli autobus sono inoltre dotati di altoparlante esterno che permette di annunciare l’autobus in arrivo alla fermata pronunciando il numero di linea e la destinazione.

Non solo: in caso di modifica temporanea del percorso, il sistema non annuncia le fermate previste in linea e si riattiva in automatico quando l’autobus torna sulla propria linea di competenza.

Il nuovo servizio, avviato in fase test nel periodo estivo, è stato messo a punto e perfezionato grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione di Bergamo, con cui sono stati svolti dei test sull’efficacia della vocalizzazione, utile per tutti, ma in particolar modo per le persone con disabilità.

I mezzi

Il sistema di vocalizzazione, totalmente auto-finanziato da Atb, è già presente su 56 autobus della flotta di e verrà implementato progressivamente entro fine anno. Inoltre, tutti i nuovi autobus saranno già attrezzati del sistema di annuncio prossima fermata.

«Stiamo lavorando in modo scrupoloso per offrire un’esperienza di viaggio che possa rispondere maggiormente alle esigenze dei clienti - spiega Liliana Donato, direttore generale di Atb - crediamo che l’introduzione della vocalizzazione in fermata possa davvero essere un supporto di grande efficacia per persone con disabilità, ma anche per i turisti».

«Servizio sempre più accessibile»

«La nuova funzionalità va incontro anche ai tanti turisti che oggi arrivano a Bergamo» I complimenti della sindaca, Elena Carnevali: «Un plauso ad ATB, nella figura del suo presidente Enrico Felli, al suo CdA, al direttore Liliana Donato e a tutto lo staff, anche per il metodo seguito: il coinvolgimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione di Bergamo nel tarare questo progetto di vocalizzazione. Un progetto che fa emergere l’importanza di sviluppare, grazie alla tecnologia, una migliore accessibilità del nostro servizio di trasporto pubblico in una dimensione sempre più europea. Una funzionalità che va incontro anche ai tanti turisti che oggi arrivano a Bergamo, alla popolazione anziana e a quanti talvolta sono disorientati nelle tratte di viaggio».

Si unisce l’assessore alla Mobilità, Marco Berlanda: «La risoluzione dei problemi della mobilità passa anche da soluzioni innovative che facilitano l’uso crescente del trasporto pubblico da parte degli utenti. In questo senso, la vocalizzazione delle fermate è un bel passo avanti».

«Siamo molto soddisfatti - dice Federico Zamboni, dirigente dell’Area programmazione e produzione del servizio di Atb - le recenti prove per verificare il funzionamento del sistema, con tre persone dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, hanno confermato il raggiungimento dei risultati sperati. Continueremo a lavorare intensamente e a tenere monitorato l’andamento del sistema».

