Sui Social le sue vicissitudini. Ora Da Giuliana ha riaperto: «Sono di nuovo in piedi»

Baci, abbracci e convivialità hanno accompagnato il 2 ottobre la riapertura della trattoria Da Giuliana, in via Broseta, a Bergamo. Da 80 anni è il simbolo dell’accoglienza: allo stesso tavolo si ritrovano operai, studenti, professionisti, politici, sportivi, artisti e famiglie. Era chiusa dalla scorsa estate per lavori, con la previsione di riaprire il 2 settembre.

Giuliana D’Ambrosio, vera padrona di casa, è purtroppo incappata in una caduta a fine agosto che le ha causato la rottura del bacino. Trascorso un mese, l’oste più famosa di Bergamo è di nuovo in piedi, pronta ad accogliere i clienti. Nel giorno di riapertura, vari minuti prima di mezzogiorno, sul marciapiede c’era una lunga fila di persone che non vedevano l’ora di riabbracciarla. «Sono davvero felice – commenta mentre riceve mazzi di fiori e biglietti con messaggi di affetto –. Dopo la brutta caduta sono di nuovo in piedi col sorriso, pronta ad accogliere tutti nel locale aperto dai miei genitori Antonio e Anna».