Sulla Briantea una nuova rotatoria a Curno: lavori al via in estate

I lavori sono stati recentemente aggiudicati in via provvisoria alla ditta «Bergamelli» di Albino: una volta terminati gli adempimenti burocratici del caso, il cantiere dovrebbe essere avviato nel corso dell’estate . «La rotatoria su via Lecco è un’altra opera importante attesa dal quartiere Marigolda da sempre – dichiara il sindaco di Curno, Luisa Gamba –. Ringrazio la Provincia di Bergamo per il prezioso lavoro di progettazione e per aver curato la gara d’appalto. L’impresa “Bergamelli”, alla quale è stato aggiudicato l’appalto in via provvisoria (la Provincia sta effettuando le verifiche del caso) è un’impresa seria. Anche di questa sono soddisfatta».