«Suo figlio ha causato un incidente, deve darci 10mila euro»: sventata nuova truffa ai danni di una 86enne

Il finto incidente

È successo lo scorso 20 marzo. Denunciato per tentata truffa aggravata un giovane di origine napoletana fermato dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bergamo. Erano le 14,30 circa quando la signora, 86enne residente a Bergamo, ha riposto a una telefonata sul suo numero fisso di casa. Dall’altro capo dei sedicenti carabinieri che la informavano che il figlio aveva causato un incidente stradale e provocato dei feriti, motivo per il quale si trovava in stato di fermo. Per pagare la “cauzione” la donna avrebbe dovuto consegnare 10mila euro in contanti a una persona di fiducia incaricata dal legale del figlio, che sarebbe passato di lì a poco da casa sua. L’anziana, in casa, non aveva quella somma, così ha racimolato 800 euro in contanti e alcuni oggetti in oro tra cui la fede nuziale del marito defunto.