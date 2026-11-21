La nuova tranvia Bergamo-Villa d’Almè (T2) dovrebbe entrare in servizio a metà febbraio 2027. La conferma è arrivata venerdì sera, dal presidente di Teb Filippo Simonetti, durante la tavola rotonda organizzata alla sede della Fondazione Legler a Brembate Sopra su «Una nuova stagione per il trasporto su ferro tra Bergamo e valli», moderata dal vicecaporedattore de «L’Eco di Bergamo», Dino Nikpalj.

I nuovi tram stanno già percorrendo il tracciato, per ora trainati e a bassa velocità. Nelle prossime settimane inizieranno le prove con alimentazione elettrica attraverso il pantografo. Ma mentre si avvicina l’inaugurazione, si guarda già oltre i due capolinea: Zogno per la Valle Brembana e Vertova per la Valle Seriana, con progetti dalle prospettive e dalle difficoltà differenti.

I prolungamenti di T1 e T2

A illustrare gli studi è stato l’ad di Teb, Gianni Scarfone, che ha ricordato come per la Valle Seriana sia già stata individuata un’ipotesi di prolungamento della T1 da Albino fino a Vertova, per poco più di sette chilometri, prevalentemente a binario unico. Un intervento complesso, dal costo stimato in circa 270 milioni di euro. La richiesta di finanziamento è già stata inoltrata al ministero, ma le risorse non sono ancora disponibili.

Più articolato il ragionamento sulla Valle Brembana. Gli studi hanno valutato diverse soluzioni, compreso il ritorno del tram fino a San Giovanni Bianco, ipotesi giudicata troppo onerosa, così come la possibilità, almeno per ora, del trasporto merci. La soluzione ritenuta più percorribile è il prolungamento fino a Zogno, accompagnato da una riorganizzazione dei collegamenti su gomma verso la media e l’alta valle. «L’alternativa più interessante è quella della prosecuzione fino a Zogno – ha spiegato Scarfone –. Realizzare le infrastrutture è importante, ma altrettanto importante è la capacità di gestire i servizi in modo integrato».

Non mancano gli ostacoli: infrastrutture da ricostruire, viadotti e la presenza della pista ciclabile sull’ex sedime ferroviario. Il confronto ha messo in evidenza soprattutto il problema delle risorse. Il presidente di Teb, Simonetti, ha difeso la necessità di continuare a progettare anche senza finanziamenti immediati: «È vero che ogni cento progetti che facciamo se ne realizzano pochi, ma se non facessimo progetti non se ne realizzerebbe nessuno. Il trasporto pubblico sulle tratte fondamentali non è una spesa, è un investimento».

Il consigliere regionale Jonathan Lobati, presidente della Commissione permanente «Territorio, Infrastrutture e Mobilità» ha sottolineato i benefici della T2: «Toglierà 20-25 bus dalla strada nel tratto Villa-Bergamo». «Sul prolungamento della tranvia - ha continuato - concentriamoci su Zogno. Continuare a moltiplicare le proposte rischia di disperdere energie e credibilità».

Da sinistra, Simonetti, Berlanda, Calegari, Nikpalj, Lobati, Cagnoni e Bianchi alla tavola rotonda

Il sostegno di Bergamo

Dall’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo , Marco Berlanda, è arrivato il sostegno alla prospettiva dei prolungamenti, pur distinguendo le due situazioni. «Il progetto verso Vertova è già molto avanti, con un percorso condiviso e una domanda presentata al ministero. Per Zogno le condizioni sono diverse e serve una spinta collettiva più forte da parte del territorio».

Riccardo Cagnoni, sindaco di Vertova, ha ricordato il sostegno raccolto negli anni dal progetto seriano, anche tra cittadini e imprenditori, e i benefici economici della tranvia.

Anche Bianchi, presidente della Comunità montana Valle Brembana, ha invitato a mantenere i piedi per terra sulle prospettive di prolungamento. «La vera sfida non è soltanto arrivare con il tram a Zogno o a Vertova, ma riuscire a garantire un servizio di trasporto bus migliore in valle. Le risorse sono sempre meno ed è arrivato il momento di fare delle scelte, evitando di promettere opere che poi non si riescono a realizzare».