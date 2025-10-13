T2, posa dei binari in via Crocefisso a Bergamo. Stop al traffico fino al 24 ottobre

Sono partiti i lavori per la posa dei binari della T2 in via Crocefisso a Bergamo. Da questa mattina, lunedì 13 ottobre, la strada è chiusa, all’altezza del civico 10, per consentire le operazioni di cantiere finalizzate a realizzare uno degli attraversamenti a raso del nuovo tram Bergamo-Villa d’Almè.

Stop al traffico

Lo stop al traffico veicolare e pedonale è scattato alle 7,30 del 13 ottobre e rimarrà attivo fino alle 18 del 24 ottobre in via continuativa. Il divieto di transito, comunicato da Teb negli scorsi giorni, è stato supportato dall’affissione della cartellonistica con i relativi percorsi di deviazione verso via Crocefisso e via Rosolino Pilo.