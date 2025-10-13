Cronaca / Bergamo Città
T2, posa dei binari in via Crocefisso a Bergamo. Stop al traffico fino al 24 ottobre
IL CANTIERE. La strada è chiusa all’altezza del civico 10 per la realizzazione di uno degli attraversamenti a raso del nuovo tram.
Bergamo
Sono partiti i lavori per la posa dei binari della T2 in via Crocefisso a Bergamo. Da questa mattina, lunedì 13 ottobre, la strada è chiusa, all’altezza del civico 10, per consentire le operazioni di cantiere finalizzate a realizzare uno degli attraversamenti a raso del nuovo tram Bergamo-Villa d’Almè.
Stop al traffico
Lo stop al traffico veicolare e pedonale è scattato alle 7,30 del 13 ottobre e rimarrà attivo fino alle 18 del 24 ottobre in via continuativa. Il divieto di transito, comunicato da Teb negli scorsi giorni, è stato supportato dall’affissione della cartellonistica con i relativi percorsi di deviazione verso via Crocefisso e via Rosolino Pilo.
Al momento non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Nelle prossime settimane l’installazione delle rotaie dell’infrastruttura tranviaria in città proseguirà con i lavori in via Ponte Pietra (in corrispondenza della fermata Stadio), via Beato Guala, via Einaudi e via Pescaria (fermata De Gasperi) e via Raboni (tra le fermate S.Antonio e Pontesecco).
