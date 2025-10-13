Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 13 Ottobre 2025

T2, posa dei binari in via Crocefisso a Bergamo. Stop al traffico fino al 24 ottobre

IL CANTIERE. La strada è chiusa all’altezza del civico 10 per la realizzazione di uno degli attraversamenti a raso del nuovo tram.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
I lavori in via Crocefisso a Bergamo
I lavori in via Crocefisso a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Sono partiti i lavori per la posa dei binari della T2 in via Crocefisso a Bergamo. Da questa mattina, lunedì 13 ottobre, la strada è chiusa, all’altezza del civico 10, per consentire le operazioni di cantiere finalizzate a realizzare uno degli attraversamenti a raso del nuovo tram Bergamo-Villa d’Almè.

Stop al traffico

Lo stop al traffico veicolare e pedonale è scattato alle 7,30 del 13 ottobre e rimarrà attivo fino alle 18 del 24 ottobre in via continuativa. Il divieto di transito, comunicato da Teb negli scorsi giorni, è stato supportato dall’affissione della cartellonistica con i relativi percorsi di deviazione verso via Crocefisso e via Rosolino Pilo.

Al momento non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Nelle prossime settimane l’installazione delle rotaie dell’infrastruttura tranviaria in città proseguirà con i lavori in via Ponte Pietra (in corrispondenza della fermata Stadio), via Beato Guala, via Einaudi e via Pescaria (fermata De Gasperi) e via Raboni (tra le fermate S.Antonio e Pontesecco).

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Teb