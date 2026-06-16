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Cronaca / Bergamo Città Martedì 16 Giugno 2026

Tamponamento in via Autostrada: a Bergamo traffico in tilt

VIABILITÀ. Code e rallentamenti dovuti all’incidente, senza feriti gravi, avvenuto all’altezza dell’hotel «Città dei Mille».

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Tamponamento in via Autostrada: a Bergamo traffico in tilt
Traffico in via Autostrada a Bergamo in una foto di repertorio

Bergamo

Code e rallentamenti a Bergamo a causa di un incidente, per fortuna senza feriti gravi, che ha coinvolto due auto in via Autostrada, all’altezza dell’hotel «Città dei Mille».

A cascata, il traffico intenso sta coinvolgendo le principali arterie della viabilità cittadine: da via Angelo Mai a via Paleocapa, fino a via San Giorgio, in direzione del casello che porta in A4. Oltre che nella stessa via Autostrada, verso il centro città, e in via Carnovali.

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